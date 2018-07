Provoca diesel nube en empresa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La utilización de diesel en lugar de gas natural fue lo que ocasionó la gran nube de humo negro en la empresa Conagra Foods el pasado 12 de julio, hecho que fue reportado por usuarios de redes sociales.Así lo explicó el director de Medio Ambiente, Gonzalo Guerrero Guerrero, quien señaló que aunque la revisión del caso no le compete a su dependencia, sino a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), se realizó una visita para integrar una carpeta de investigación donde se explicó que utilizaron el diesel debido a una falla que se presentó a causa de las fuertes lluvias.“Ya realizamos una visita al establecimiento, no nos habían atendido ni nos habían dado acceso porque no somos autoridad competente para solicitar temas de funcionamiento industrial, sin embargo, nos atendió el encargado de Medio Ambiente y nos informó que tuvieron una falla en el suministro de gas natural porque en días pasados se presentó una lluvia fuerte en la zona, lo que ocasionó que tuvieran un problema con una tubería de gas, la situación fue que tuvieron que cortar el suministro de gas y sustituir el combustible de algunos arrancadores o maquinaria e implementar diesel”, explicó.Destacó que lo más probable es que las fotos difundidas hayan sido tomadas al momento del arranque de la maquinaria ya que, refirió, el diesel cuando arranca es cuando más emisión genera.“Nos mostraron las adecuaciones que están haciendo a su sistema de combustible de gas natural y eso (el uso del diesel) fue de un día o dos y volvieron a usar suministro de gas natural, nosotros presentaremos la información a la PAOT para ver si tenían permitido la utilización de un combustible alterno”, dijo.Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, Sharon Orozco aseguró que no hay contaminación ambiental.“Realmente ahí no hubo ningún daño ambiental (...) nosotros ya cumplimos en especificar el por qué fue el humo que se vio”, dijo.Además, confirmó que esta denuncia y de hidrocarburo en el Río Guanajuato y en canales que desembocan en él, que se presentó hace algunas semanas, ya se reportaron ante la PAOT.“Las denuncias se tratan primero siendo recibidas por un ciudadano o a través de Protección Civil, lo que a mí se me reportó en el tema del Río Guanajuato es que hubo un derrame de combustible, pero este ya sería un tema federal en el cual, el municipio no puede intervenir, sin embargo, nosotros ya hicimos una carpeta en donde se levantaron algunas fotografías para entregarse al área competente para que lo chequen”, finalizó.