Suma machismo cifras a casos de homicidios

El machismo también suma casos a los números de homicidios que se registran en Guanajuato, no sólo la delincuencia organizada, como el huachicol, señaló la comunicadora y activista, Frida Guerrera Villalvazo.Así lo dijo la activista originaria de Ciudad de México, en entrevista para, luego de brindar una conferencia sobre feminicidios y la violencia de género en México, en el plantel de Irapuato de la Universidad de León, donde presentó su libro, “#NiUnaMás, El feminicidio en México, tema urgente en la Agenda Nacional”.“Yo creo que el Estado de México y Guanajuato ya han rebasado en mucho a Ciudad Juárez, se agudizó en este triángulo que llaman del huachicol, pero no es nada más eso, son mujeres que son lastimadas por las parejas quemadas en las mismas casas, junto con sus pequeñas, son las parejas, no es un tema del narco, es un tema de impunidad y machismo”, indicó.A diario, Frida Guerrera, actualiza un conteo de los feminicidios que se registran en México, donde se encuentran casos registrados en Irapuato, como el de la bebé de 9 meses que fue asesinada a golpes por su padre, Edgar Eduardo “N”, que de acuerdo a información oficial, fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión.En Guanajuato, el conteo de la activista es de 92 feminicidios, desde el 1 de enero a la fecha, y y 37 asesinatos homicidas, señalando que tanto León, como Irapuato, Aldama, San Miguel de Allende y Cortazar, tienen casos registrados.Para Verónica Villalvazo, su verdadero nombre, los casos en Guanajuato, como en todo México, van en aumento, pero existe un silencio que provoca el feminicidio que identifica como peligroso.“Veo que Guanajuato está peligrosamente callado (...) hay un tema en la sociedad, que sienten que no les van a pasar a ellos, porque ‘no andan en malos pasos’, Guanajuato está junto al Estado de México, en un nivel de violencia excesivo, al negarlo los gobernantes, generan que esto siga creciendo”, comentó.La activista, señaló que aunque hay organizaciones que han solicitado alertas de género para Guanajuato, que reconoce porque sirven para la creación de organizaciones no gubernamentales que apoyan a las familias de las víctimas y a las víctimas, no funcionan para evitar los asesinatos.“No sirven, hay alertas de género en Estado de México, en San Luis Potosí, y las mujeres siguen siendo asesinadas, no aplican el protocolo que deben aplicar bajo la perspectiva de género, no se evita que las mujeres que desaparecen sean asesinadas, tiene que ver con el tema de voltear y asuma el Estado que es un Estado feminicida, es el problema de todos los Gobiernos”, finalizó.