‘Congelan’ la diversión

La instalación de la primera pista de hielo en Irapuato ya es una realidad para que las familias puedan pasar un rato agradable, realizar deporte, practicar o iniciarse en el patinaje sobre hielo.Ubicada en Plaza Don Bosco, la nueva pista Ice In con un tamaño de 20 metros de ancho por 40 de largo y más de 20 centímetros de grosor, ya abrió sus puertas al público en general, explicó Mario Berruecos, gerente de la pista.“Estamos cobrando 100 pesos por una hora y 120 por tiempo ilimitado, aquí les prestamos patines, tenemos más de 300 de diferente numeración”, señaló.Actualmente, Ice In ofrece curso de verano a los pequeños que quieran aprende a patinar o bien que les interese el patinaje artístico o el hockey, por tal motivo la pista se abre al público en general a partir de las 2 de la tarde y hasta las 7:45 de la noche durante la temporada vacacional.“En este curso de verano tenemos 9 actividades, dese iniciación al patinaje en hielo, artístico, hockey, lo que hacemos es que a los chicos les damos patinaje en hielo pero también los descansamos con otras actividades recreativas como baile”, refirió Mario Berruecos.El Gerente señaló que anteriormente ya se tenía una pista de ruedas en la plaza, sin embargo, fue la demanda de la ciudadanía la que los impulsó a colocar la pista de hielo.“Ya éramos pista de ruedas anteriormente y la misma gente nos pedía el hielo, se asomaban a ver si era hielo, la verdad es que en pocas ciudades se maneja el hielo, incluso, en las ciudades grandes hay algunas que no tienen, pero pensamos que Irapuato era un excelente lugar porque lo buscan”, recordó.La irapuatense Ana Isabel Padilla Martínez, patinadora artística reconocida a nivel nacional e internacional será instructora durante los cursos de verano, al igual que el patinador canadiense Leo Dufour.“Ahorita se está empezando con el curso de verano que es de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, vamos a enseñar hockey, patinaje artístico y de iniciación para quienes nunca han patinado, posteriormente se espera que para agosto o septiembre empecemos más con artístico y hockey enfocados a esta disciplina”, señalóLa patinadora Ana Isabel, de 21 años, compartió que tiene 3 años dando clases de patinaje a niños.“Tengo un primer lugar internacional con una de mis alumnas y estoy disponible para trabajar con las nuevas patinadoras que surjan”, dijo.Asimismo, manifestó que cuenta con 33 medallas que le respaldan a nivel Nacional.“Representé al país en dos ocasiones, en estados Unidos y en competencia abierta en la ciudad de Merida Yucatán, obtuve el primer lugar en la olimpiada juvenil de 2011 y eso me hizo acreedora al premio Municipal del deporte en 2011-2012, soy originaria de Irapuato, entreno en León y he viajado por todo el país y al extranjero con diferentes entrenadores”, finalizó.