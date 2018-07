Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde que Francia Ruth Ibarra Ramírez fue asesinada el 10 de diciembre del 2016, su padre, Arturo Ibarra, maestro de profesión, no ha podido dejar de preguntarse por qué su novio, Emmanuel Valdés, la asesinó.“En este país, la corrupción es el pan nuestro de cada día”, contó don Arturo ante estudiantes de la Universidad de León, plantel Irapuato, como parte de la conferencia que la activista, Frida Guerrera, ofreció a los jóvenes.“La denuncia no procedía, primero porque mi hija era mayor de edad (25 años), y lo más probable es que se hubiera ido con su novio, yo conocía a mi hija, desde que perdí contacto con ella supe que algo no estaba bien (...) hubo muchas irregularidades, algunas relacionadas con la denuncia y otras con la actuación de la autoridad”, recordó.Lo único que Don Arturo pudo ver de su hija, Francia, fueron algunos restos de hueso, pues Emmanuel deshizo su cuerpo en ácido muriático y sosa caústica, después de asesinarla, lo que se comprobó cuando agentes encontraron algunos restos de Ruth en bolsas, en la azotea donde vivía su novio, su asesino.Don Arturo se pone nervioso al hablar frente al auditorio, luego de la conferencia confiesa que no se ha acostumbrado a hablar del asesinato de su hija frente a la gente, a veces no puede contener el llanto, confesó a, mientras abraza su portafolio, luego de viajar desde León, de donde es originario, al igual que lo era su hija, Francia.El nombre de Francia está escrito en una de las cruces moradas con las que viaja Frida Guerrera, quien pide un aplauso para don Arturo, quien se limpia las lágrimas y toma asiento, un poco menos nervioso.“En ese momento, la autoridad no hizo nada para buscar a mi hija (...) el papá de Emmanuel era un profesor muy importante de la Universidad de Guanajuato, se presentó con abogados ante el Ministerio Público, mencionando que su hijo estaba perdido, con recetas médicas, muchas falsificadas (...) desde antes empezó a intervenir en el asunto, no revisaron bien en el departamento”, señaló.Don Arturo se dirige a las mujeres y hombres jóvenes en el auditorio, y les dice que Francia le pidió dejarla tomar sus decisiones, por lo que les pide cuidarse, estar siempre atentas, y atentos, porque ‘a cualquiera le puede pasar’.“Ella tomó una decisión, una decisión que le costó la vida”.