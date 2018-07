Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Cofoce, dirigida por Luis Rojas Ávila, ha realizado un estudio para conocer el porcentaje de Pymes exportadoras de Guanajuato que ya está inmerso en el e-commerce.Hasta ahora la muestra se compone de 125 empresas, que representa más del 13% del padrón de clientes de la Cofoce en 2017 (en estadística se traduce en un intervalo de confianza del 99% y un margen de error de 10%).El reporte explica que los sectores de la muestra están encabezados por calzado, seguido del sector “otras industrias”, agroindustrial, artesanías y autopartes, y sólo el 44.6% de estos comercializan y/o distribuyen sus productos a través de Internet. En cuanto a la participación en e-commerce, el listado anterior continúa encabezado por calzado, seguido por “otras industrias”, pero ahora con artesanías en tercera posición.El porcentaje de las empresas con ventas online que usan una página web (ya sea propia o desarrollada con un tercero) es de 38%. En tanto un 34% lo hace a través de redes sociales, aproximadamente uno de cada cinco utiliza servicios de marketplace de un externo como Mercado Libre o Amazon, mientras que un 5% usa un marketplace desarrollado a la medida con herramientas como Word Press, Prestashop, entre otras.Un dato interesante es que de esas empresas con actividades comerciales en Internet, el 53% manifestó tener más de dos años operando, 26% de uno a dos años y 10% entre 6 y 12 meses.La inversión promedio de estas empresas, desde que pusieron en marcha su estrategia a la fecha, es de 130 mil pesos.Finalmente, el nivel de satisfacción con los resultados logrados revela que 13% de las empresas que trabaja con e-commerce está extremadamente satisfecho, 38% dice que está satisfecho, mientras que 36% muestra una posición neutral.Si usted se considera una mujer emprendedora seguramente el siguiente mensaje puede interesarle.La cadena Hoteles City Express, en línea con su estrategia de fomento a la innovación y apoyo al emprendimiento, abrió una convocatoria llamada City Express Mujer Emprende buscando cerrar la brecha de género en el ecosistema emprendedor.Por medio de la iniciativa, las emprendedoras participarán para recibir una beca del 85% para el programa Build up de Victoria147, que es liderada por Ana Victoria García quien participó en la primera edición de Shark Tank México.Mediante la opción para emprendedoras tendrán la oportunidad de llevar a su empresa al siguiente nivel y construir una compañía rentable y sostenible.De acuerdo con Mónica Narro, subdirectora de Relaciones Públicas de City Express la duración es de medio año y las emprendedoras recibirán herramientas, capacitación y asesoría para desarrollar su empresa.Mientras que en las sesiones de trabajo, las mujeres emprendedoras concretarán un plan de negocio y establecerán sus objetivos a largo plazo; además, aprenderán a gestionar flujos de efectivo, crearán un plan de crecimiento y de marketing, y adquirirán herramientas para dirigir a sus equipos.De acuerdo con las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sólo 2% de las mujeres en México son emprendedoras y sólo el 3% de las mujeres mexicanas son empresarias.En Victoria147 a la fecha han incubado, acelerado y capacitado a más de 1 mil 500 mujeres, e inspirado a miles de emprendedoras.La compañía brasileña Natura tiene 180 mil consultoras de belleza en México, pero su reto es llegar a las 500 mil. En Guanajuato y San Luis Potosí se registran 10 mil personas que ofrecen sus productos.En entrevista con Maru Juárez, directora comercial de la firma de productos de belleza, compartió que el Bajío por su cercanía con ciudades importantes de México y su desarrollo comercial e industrial se ha convertido en una de sus principales zonas de ventas, con un crecimiento que en el país presumen sigue siendo de doble dígito.La directiva mencionó que sus productos son importados de la fábrica central en Brasil, mas no descartan la posibilidad de ir creando relaciones de negocio con proveedores mexicanos.En Latinoamérica, los ingresos de la marca han aumentado un 23.1%, con un crecimiento notable en Argentina, México y Chile.El movimiento de negocio más sonado de Natura fue la adquisición del grupo, The Body Shop, que les permite hasta ahora tener su mejor trimestre desde 2010.