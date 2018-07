LEÓN, 4 DE OCTUBRE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

León no podía faltar en la sede de los foros regionales a los que convoca AMLO para escuchar a la sociedad y trazar el proyecto de pacificación del País. Ya está confirmada la fecha del 4 de octubre.“León es una de las cinco ciudades más grandes del País, la cuarta con mayor número de pobres y el centro económico del estado más violento, por eso y más es sede”, comenta la senadora electa, Malú Mícher.Este evento será coordinado desde el equipo de transición a nivel nacional. Falta definir los nombres de los asistentes pero prometen una convocatoria abierta a todas las voces que tengan algo que proponer.El director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad de León, Elías Lira, tiene una buena y una mala. La buena es que anuncia que ya está listo para ser presentado en sociedad el estudio del “Fenómeno Criminológico”. La mala es que en menos de tres meses termina la Administración. La no tan mala es que al menos ya tienen una base que les sirva para la estrategia del siguiente trienio.Fue desde diciembre del 2016 que se etiquetó recurso para elaborar ese estudio. Luego en noviembre de 2017 la Comisión de Seguridad y Gobierno del Ayuntamiento aprobó firmar el convenio y disponer de 2.1 millones de pesos para contratar a la Universidad de Guanajuato (UG). El objetivo general es tener mayor información de los factores que inciden en los delitos que se cometen en la ciudad.Desde entonces el regidor del PRI, Salvador Ramírez, cuestionó que, si ese estudio es básico para diseñar las estrategias frente al delito, no se hubiera contratado desde el inicio de la Administración, y más aún ante el incremento de delitos como el homicidio doloso, robo de autos y narcomenudeo.El Director de Prevención del Delito nos dijo ayer que ahora sí está listo el documento y en no más de 20 días más se hará un evento para presentarlo y también se subirá a la página de la Secretaría de Seguridad Pública. Que el último retraso se debió a un proceso con el registro de los derechos de autor. Luego de la espera y la inversión importante, lo que esperamos es que dicho estudio valga lo que cuesta.Este año para el tema de prevención se ejecutan sobre 21 millones de pesos, dijo el funcionario. De recurso Municipal son tres millones; 10 millones provienen del recurso federal -Fortaseg- que ejerce el Municipio; y otros 7.6 millones del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), que son también reglas federales y que es operado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.Las acciones que se realizan con estos recursos se enfocan en siete polígonos de violencia: Piletas, León I, Chapalita, San Juan Bosco, Las Joyas, Las Arboledas, Coecillo. Los programas priorizan el trabajo con jóvenes, mujeres, y en escuelas. Si la clave es prevenir, ¿ese recurso será suficiente?El pasado 20 de julio se publicó el Decreto Gubernativo número 231 que declara de “orden público e interés social, la protección y conservación del derecho de vía del Eje Metropolitano que conecta a las ciudad de León y Silao, como una vialidad alterna de entrada y salida a la ciudad de León”.“El derecho de vía es imprescriptible, inembargable e inalienable, lo que permite la protección de esta vialidad que cuenta con una longitud de 29 kilómetros”, dijo el gobernador, Miguel Márquez Márquez.Foto: Especial.