Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde hace 23 años, Lidia García recibe a niñas para enseñarles modales y otras actividades para su desarrollo y formación.En sus cursos de verano “Mujercitas”, con duración de 3 semanas, 6 maestras tienen preparadas clases de costura, manualidades, cocina y buenos modales para las pequeñas que están en temporada vacacional.“Yo me di cuenta que había ese hueco, que no había un lugar o un espacio donde volvieran a aprender este tipo de cosas, va más allá de aprender a cocer o aprender a cocinar, es formarte como mujer, y no necesariamente para servir a los demás, para servirte a ti misma”, comentó la fundadora Lidia, quien dijo tomar el gusto de dichas actividades gracias a su mamá.Cerca de 40 niñas se divierten preparando manteles para picnic, cajitas de unicornio, pulseras, así como pastitas de nuez, banderillas y cupcakes.En el espacio ubicado en la colonia Jardines del Moral, las participantes se mostraron contentas por participar en dinámicas que quizá no tengan seguido, además de que viven la experiencia de realizar algo que pensaron que era difícil, y que lograron hacerlo.Lidia García citó una frase de Carlos Cuauhtémoc: “Al formar a una hija, estamos formando a una futura familia”.