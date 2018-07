Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

tiene una: ser el próximoEl ex candidato a la gubernatura de Guanajuato y ex panista,Hasta ahora no se ha dado un nombramiento oficial, pues, pero se espera que en próximos días esto ocurra.Fuentes extraoficiales confirmaron a am, que la propuesta la tiene en la mesa desde hace días pero también se desconoce si ya aceptó.Los últimos cargos del ex panista fueron como Diputado Federal y ex Alcalde de León.