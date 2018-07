Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A veintitrés días del triunfo ya hay muchos, demasiados.Parece como si no hubiera terminado la campaña y desconocieran que para gobernar tendrán que ser congruentes y conciliar.1.- Salarios. Los 108 mil pesos presidenciales pueden tener un sano carácter de ejemplo, hasta allí no hay problema. Pero su imposición puede ser un terrible atropello.Auditoria Superior, Cofoce; Ifetel, pero también de los altos mandos de las Fuerzas Armadas entre otros. El sano carácter ejemplar de la autolimitación se convierte en atropello autoritario.2.- Descentralización. Suena bien, pero hasta allí.3.- Personal de confianza. Primero que se sienten y vean las cargas de trabajo y quién lo saca.4.- Aeropuerto. Por fin síQué cinismo.5.- ¿Consolidación o concentración de las compras?6.- ¿Coordinadores administrativos o representantes personales?y político de los gobernadores.7.- Desaparición del CISENpor profesionalizarlas?8.- Fin al Estado Mayor y regreso de la9.- Secretaría de Seguridad.y Seguridad. Eso provocó la desaparición de la segunda.10.- Por fin el Papa no participará.11.- Cancelación de la compra de equipo militar.? O quizá es intuición y de nuevo improvisación pura.12.- El TP01, el principal transporte presidencial, por fin, se queda.se conoce del arrendamiento desde hace años. ¿Blofearon?13.- Uso de las mayorías legislativas sólo en lo relevante.O sea que sí es un retorno a la época dorada del autoritarismo centralista.14.-Confianza institucional en el INE: ¿sí o no o... depende?por señalar uso indebido de un fidecomiso. Algo no cuadra.15.- Fiscal sí, pero a mi modo. El asunto es central para la reducción de la impunidad y de la corrupción.el Banco de México, el INE, la Auditoria etc.16.- Conciliación nacional, amor y paz, pero el “complot” sigue.Un presidente no puede descalificar instituciones.17.- No habrá “gasolinazos”18.- Diálogo con productores de amapola. No sería mejor primero contar con un proyecto integral de legalización para no entablar diálogo con los que hoy delinquen.Pero con una estrategia.Son demasiados. Con vacaciones, hay más de uno por día laboralQuizá lo primero sería dejar la euforia del triunfo y sentarse a estudiar.