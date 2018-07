La primera cerveza hecha con marihuana

"La idea vino de pensar si podíamos crear algo que sustituyera el rol que el alcohol tiene en nuestra sociedad", señaló Dooma Wendschuh al diario británico The Guardian.



"El sabor es seco, menos dulce que en una cerveza típica. Te pega muy rápido, lo que no es común en un comestible con marihuana", declaró.

La aprobación del uso recreativo de laque entrará en vigor a partir de octubre, despertó la imaginación de múltiples sectores en aquel país, incluido el de los alimentos.que anunció la creación de la primera cerveza elaborada a partir de la planta de cannabis. A diferencia de otras en el mercado, ésta no contiene cebada u otros granos malteados.De acuerdo conlos primeros intentos fracasaron, pues el sabor del producto no era satisfactorio. Sin embargo, mediante procesos químicos se logró producir una bebida que, además de tener un sabor agradable, no tuviera gluten ni alcohol.Otras marcas cerveceras allanaron el camino sobre el que discurre esta compañía canadiense. Por ejemplo, la cervecera californiana Lagunitas lanzó una agua mineralizada infusionadauna de las sustancias activas de la marihuana, y, en agosto, presentará la primera IPA con aroma