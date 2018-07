Muestra su cara original, la 'Angelina Jolie zombi'

cómo era su rostro original.

Hay quienes no pueden creer que sea real. Las redes sociales no sabían qué pensar el año pasado, cuando se difundieron las imágenes de una joven, que por querer parecerse a Angelina Jolie, habría quedado más bien como un 'zombie'.'La versión terrorífica de Angelina Jolie', llaman algunos usuarios a la joven iraní Sahar Tabar, que ha publicado fotos sin retocar y sin maquillaje, deComo relata RT, distintos medios informaron que la joven se sometió a 50 cirugías para verse como Angelina, pero lo único que consiguió fue burlas.Pero Tabar reveló que su rostro no quedóDijo que se practicó algunas cirugías pero sin la intención de ser una copia de Jolie.Es verdad que en sus fotos se ve que utiliza Photoshop y le gusta disfrazarse, y exagerar aún más su nuevo rostro, pero su aspecto actual, y sin retoque, sigue siendo casi un misterio e incluso preocupando.Con información de RT y Pulzo.