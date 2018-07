La familia da el toque de ternura a las redes sociales



"Pa que no estén fregando que no hay amor y aquí Foto con mi sobrina"

Te amo !!!! Una publicación compartida de José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92) el 10 May, 2018 a las 1:19 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

'Súper goals de familia', comentan algunos usuarios en redes, al ver las fotos que comparten los Derbez y los Ochmann.Y no es para menos., y esta vez aparece José Eduardo con su sobrina Kailani.Muy a su estilo, sin tanta 'miel', pero con una sonrisa que delata la unidad en la familia, el joven escribió:Como relata Las Estrellas, los seguidores han cuestionado al hijo de Victoria Ruffo por 'no pasar tiempo con la familia paterna', por lo que 'salió a Instagram' a demostrar que no es así.