El sonido del claxon de unas camionetas dirigió la atención de los turistas a la explanada del Teatro Juárez, en Guanajuato Capital.

El Rally nació hace 10 años como una iniciativa del festival por inculcar la creación audiovisual en las universidades mexicanas.

La premiación será el próximo sábado en la clausura del Teatro Juárez.

Los cortos realizarán una gira alrededor de México gracias a un convenio con una cadena de salas de cine.

Lo que harán en Guanajuato:

Sarah Hoch, directora ejecutiva del GIFF, ondeó la bandera de salida, con la que inició la cuenta regresiva para que los equipos del X Rally Universitario, comenzaran a grabar sus cortos entre los distintos escenarios de la capital del Estado.Tras dar un discurso de agradecimiento y pedir apoyo a los guanajuatenses para abrir sus casas a estos realizadores, Hoch observó el desfile de los participantes:“Mute” de Mildret Martínez de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).“La Última y nos vamos” de Gabriel Chavero de Licero de Estudios Superiores (LES) de Querétaro.“Máscara mística” de Yoav Galván de la University of Advanced Technologies (UNIAT) de San Luis Potosí.“Reescribiéndo (me)” de Andrea Peña de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe de la CDMX.“Algo mágico sucederá” de Guillermo López de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) de Mexicali, Baja California.“Salvando el mundo” de Sebastián Valencia de la Universidad Panamericana de la CDMX.El reto consiste en que los proyectos seleccionados se graben y editen en 48 horas en la ciudad de Guanajuato, para luego ser proyectados en la Alhóndiga de Granaditas.Se premiará a Mejor Banda Sonora, Premio a Mejor Guión, Premio a Mejor Fotografía, Premio del Público y el premio del Jurado.Desde que recibieron la noticia que ser seleccionados, los equipos fueron capacitados con talleres de guión, manejo de personajes, fotografía, arte, dirección de actores, diseño sonoro.También obtuvieron financiamiento y patrocinios para que así vivan la realidad de muchos cineastas en México.Además, tendrán la posibilidad de participar en muestras de festivales internacionales con los que el GIFF mantiene relación.* Según lo estipulado en la convocatoria,las historias deben suceder en su totalidad en Guanajuato, capital.* Todo el arte del cortometraje, incluyendo props, vestuarios, utilería, etcétera, se tiene que conseguir en calidad de préstamo con la comunidad guanajuatense durante el Rally.* Las historias deberán suceder por lo menos en cuatro locaciones diferentes y que impliquen desplazamiento entre cada una de ellas. Por lo menos dos de estas locaciones deben de ser de noche y dos de día.* Los guiones tendrán que contar con locaciones tanto interiores como exteriores en cualquier combinación. No importa el número de sets que se usen en cada locación. Deberá contener de 1 a 3 personajes principales.* Cada equipo tiene 10 personas que hace de director, productor, fotógrafo, sonidista, arte, maquillaje, editor, asistentes, vestuario, etc. Los cortometrajes serán filmados con equipo HD y con una duración de 6 minutos incluyendo créditos y logos.