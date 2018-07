Rompe Selena Gómez récord en Instagram

"Otro año pasa... gracias a todos por el amor de cumpleaños. No podría estar más agradecida con ustedes y con mis mejores amigos por celebrar conmigo. ¡Los amo chicos, como loca! ¡Dios los bendiga!", escribió junto a las capturas.

La cantante, quien celebró su cumpleaños 26 este 22 de julio, se convirtió en la persona en conseguir más 'Me Gusta' en menor tiempo, según informó el sitio Twitter Pop CraveLa intérprete de "Bad Liar" acumuló más de un millón de corazones en la red social ¡en menos de 13 minutos!Gomez compartió este lunes la galería de siete fotos de su festejo de cumpleaños, con la que rompió la marca.Las fotos, tomadas en un yate, ahora suman más de 9 millones de 'Me Gusta’.La ex de Justin Bieber desbancó las fotos de Beyoncé relacionadas a su embarazo.De acuerdo con Billboard, la autora de “Lemonade” logró 7.8 millones de 'Me Gusta' en 12 horas con la imagen de sus gemelos.Con la foto con la que anunció su embarazo logró 6.4 millones de 'Me Gusta' en unas cuantas horas.