Stan Lee hará cameo en película de DC Comics

Stan Lee, el legendario creador de personajes de Marvel, ha aparecido en cada película relacionada con el universo de la mencionada casa editorial sin importar la compañía que adapte sus historias, sin embargo ahorita va a cambiar el paradigma de sus cameos, y ahora aparecerá en una producción de DC Comics.De acuerdo con Comic Book, Stan Lee tendrá una aparición especial en la cinta “Teen Titans GO! to the Movies”, producción animada en la que éste aparecerá burlándose de su tendencia a aparecer en películas de superhéroes.Su imagen y voz aparecerán en la cinta, puesto que participó en el doblaje de la película que tendrá su estreno el 26 de julio.Se rumora que va a aparecer en la nueva película de “Spawn”, lo que lo llevaría a tener apariciones en las tres principales compañías de cómics: Marvel, DC e Image.