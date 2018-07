Llueven currículums de Directores Técnicos para el Tricolor

El próximo 7 de septiembre en Houston, la Selección Nacional Mexicana volverá a la actividad. Debido al contrato que la FMF tiene con Soccer United Marketing (SUM), el Tricolor deberá disputar dos juegos de corte amistoso, el primero contra el equipo de Uruguay y el segundo, el día 11 ante Estados Unidos en Tennessee.



La pregunta es ¿quién va a dirigir a la Selección?



Juan Carlos Osorio no fue renovado, por lo que la silla más caliente del futbol mexicano está libre y muchos levantan la mano para ocuparla u ofrecer a sus candidatos. De quien más se habla es de Miguel Herrera, gran amigo de Yon de Luisa, nuevo presidente de la FMF, y de Matías Almeyda, ex entrenador del Guadalajara y quien se ha encargado de auto promocionarse.



El sueño de muchos es que Ricardo Ferretti sea quien tome las riendas, pero el Tuca ha dicho que no le interesa el puesto. Hay otros que se quieren aprovechar del momento para ofrecerse, mediante promotores. Han llegado a la ocinas de la FMF las currículas de técnicos como la del argentino Héctor Cúper, quien acaba de dirigir a Egipto en la Copa del Mundo de Rusia; Jorge Fossati, uruguayo que trabajaba en el futbol de Qatar y nalmente Sergio Batista, de nacionalidad argentina y que dirigió a la Albiceleste durante un año entre 2010 y 2011.



La decisión final será de De Luisa y se habla de que no le corre prisa. Las cosas se tomarán con calma, tanta calma que hasta se podría nombrar a un interino para terminar los compromisos que hay en el año, y ya en 2019 nombrar al bueno.