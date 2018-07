Iván García recobra las alas

Desde una silla de ruedas en la que tuvo que permanecer varias semanas después de operarse las dos rodillas en marzo del año pasado, Iván García empezó el viacrucis que significó la reconstrucción de su carrera, que por fin vivió un día de campo familiar al conseguir la medalla de oro en la plataforma 10 metros de los Juegos Centroamericanos.

Con su esposa Paola Espinosa y su hija Ivana a los pies de la plataforma, el Pollo disfrutó su momento. Saboreó el dolor que tuvo que superar cuando el futuro de su andar deportivo no se encontraba en sus manos. Recordó lo irritable que se volvió cuando tuvo que reconstruirse en cuerpo y mente para volver a saltar a la fosa.

El saltarín volvió a sonreír con un triunfo que borra las ideas que tuvo del retiro.

“Viví momentos muy complicados, dudé mucho en mi regreso, me desesperé mucho, fue un año y medio de rehabilitación. Me desesperé, pero todos a mi alrededor me apoyaron en el proceso de la rehabilitación”, señaló García.

El medallista olímpico fue intervenido quirúrgicamente en Nueva York de una entesitis —una inflamación en la parte del ligamento que se une con el hueso— en las rodillas que pudo terminar su carrera deportiva.

“Me preocupé antes y después de la cirugía. Fue muy complicado, tuve operaciones en las dos rodillas al mismo tiempo. No podía caminar, mucho menos correr, era muy difícil. Fueron semanas en las que estuve enojado, estuve muy gordo, pero hoy [ayer], doy por terminado eso y me enfoco en saber que si pude superar todo eso, puedo superar cualquier cosa”.

Al terminar la ceremonia de premiación, mientras el Pollo era asediado por los medios y cargaba a su hija de 11 meses de edad, Paola se detuvo a observar la sonrisa de su pareja, ya que también fue la alegría de la familia García Espinosa.

“Estoy conmovida por lo que pasó. Me hace muy feliz que Iván haya conseguido el oro después de casi dos años que fueron muy complicados para él por las operaciones de las dos rodillas. Lo difícil que fue para él comenzar. Es muy complicado poder describir el sentimiento, pero el nacimiento de nuestra hija vino a realizar muchos sueños”, declaró Paola.

México consiguió el oro y plata en la plataforma gracias a la actuación de Iván y Andrés Villarreal, quien realizó una buena ejecución en los últimos dos clavados para llevarse su primera presea en Juegos Centroamericanos.