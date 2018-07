Destruyen estrella de Trump en Hollywood

La estrella del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Paseo de la Fama de Hollywood fue destruida con herramienta de construcción la madrugada de este miércoles, informaron medio estadounidenses.

De acuerdo con el reportero de la cadena NBC, Craig Fiegener, un hombre caminó por Hollywood Boulevard con un pico escondido en una caja de guitarra, para después detenerse ante la estrella con el nombre del mandatario en el Paseo de la Fama para hacerla añicos.

Gregg Donovan, a #Trump supporter, says he dropped what he was doing after hearing @realDonaldTrump Star had been destroyed— on KNX. He says he’ll stand guard at the “crime scene” until it’s safe for tourists. @HollywoodArea pic.twitter.com/DH4HZ6zgww