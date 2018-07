Exige Antorcha Campesina conclusión de obra

Integrantes del Movimiento Antorchista Hidalguense protestaron fuera de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) de Hidalgo para exigir la conclusión de obras etiquetadas desde 2017; así como para que el gobierno libere 40 millones de pesos en infraestructura.

Así lo indicó, Andrés Pérez Vázquez, coordinador del movimiento en el Valle del Mezquital, quien precisó que a más de seis meses, la SOPOT no ha liberado 40 millones de pesos para infraestructura básica como luz, agua y drenaje en al menos 10 municipios del estado.





“El gobierno no tiene justificación (…) Obras Públicas del estado pone muchos pretextos para hacerlo, no entrega los expedientes para que se validen y la Secretaría de Finanzas no libera los recursos a los municipios”.



TRANSICIÓN

Asimismo, señaló que el proceso de transición del gobierno federal afecta la entrega de los recursos para infraestructura en municipios como Huehuetla, Nopala, Acayuca, Pachuca, Huejutla, Tenango de Doria y Metztitlán, por mencionar algunos.

Pérez Vázquez, puntualizó que en Hidalgo aún hay obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, las cuales no han sido concluidas “porque según ellos no les alcanzó el dinero”.

Una de las obras sin finalizar está en el municipio de Nopala sobre techado de escuelas, otra en Mineral de la Reforma y Huejutla, además de una cancha de fútbol rápido en la colonia Jorge Obispo de Pachuca.