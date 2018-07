Sin consultar a Tribunal Electoral, iniciativa que elimina magistrados

Ante la posibilidad de reducir de cinco a tres los magistrados que integra el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH), Manuel Alberto Cruz Martínez prefirió no adelantar juicios y esperar la decisión del Congreso local, a la cual dijo: “Tendremos que ajustarnos”.

Lo anterior, en respuesta de la iniciativa que planteó la semana pasada el diputado local Eliseo Molina Hernández (Nueva Alianza) de desaparecer dos magistraturas electorales, para terminar únicamente con tres.

“No podría decir si es o no adecuado hasta que se susciten las cosas, no quiero prejuzgar, pero tendremos que ajustarnos”, expresó el magistrado presidente, quien agregó que tras la propuesta del diputado no hubo ningún acercamiento.

“No nos preguntaron, son ideas que tienen los diputados, pero no tuvieron ningún acercamiento. Sin embargo, después de saber del tema hicimos un análisis con relación a las cargas de trabajo, si bien es cierto hoy, no disminuyen. Por ejemplo, el año pasado que no fue un año electoral tuvimos 147 asuntos y los atendemos con mucha rigidez”, comentó.



Descarta aviadores en el Tribunal Electoral de Hidalgo

En cuanto a los señalamientos que hizo Abraham Mendoza Zenteno, dirigente de Morena en Hidalgo, sobre personas en el Tribunal Electoral que no desempeñan funciones importantes y que están de “aviadores”, el magistrado negó la acusación.

Actualmente, agregó que el Tribunal Electoral de Hidalgo tiene una plantilla de 60 personas, entre eventuales que realizan diversas funciones para sacar adelante las inconformidades que llegan.