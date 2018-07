Buscan continuar con exportación de carne de bovino

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para continuar con la exportación de carne de bovino se deben renovar ante Senasica los trámites de los corrales que caducaron el año pasado, señaló Guillermo Reynoso Zavala, presidente de la Unión Ganadera Regional de Guanajuato.Refirió que es en los municipios de Ocampo y San Felipe donde hay empresas reconocidas y que pueden exportar, sin embargo hasta que no se renueve el trámite, no pueden seguir generando carne para otros países.Destacó que en lo que va del 2018 no han hecho ninguna exportación, también por la cuestión de que el precio nacional ha repuntado, por lo que para los ganaderos resulta más atractivo vender su carne en el mercado nacional.“A lo mejor en la frontera se paga a 60 o 70 pesos (el kilo), pero entre permisos y arrastre es más complicado, en años pasados si llegamos a exportar, no en número grande pero si se llevaron cierto número de cabezas de esos municipios”, dijo.Reynoso Zavala agregó se buscará contar con más actividad exportadora, incluso desde otros municipios donde los ganaderos tengan la capacidad de llevar sus cabezas de ganado a otros países, principalmente Estados Unidos.Asimismo, indicó que apostarán a proyectos de genética animal, pues actualmente los productores ganaderos han mejorado sus procesos de crianza, los cuales han sido compartidos en ferias agropecuarias realizadas en varias entidades del país.