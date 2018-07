Comparan precios de útiles y uniformes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A un mes de que comience el ciclo escolar 2018-2019, madres de familia se encuentran comparando precios y en algunos casos ya comenzaron con la compra de útiles escolares con el propósito de generar el menor gasto posible para sus bolsillos.María Isabel es madre de familia, y sus dos menores hijos cursan el primero y sexto grado de primaria, a pesar de que las listas de útiles son diferentes esta ama de casa optó por comprar en paquetes y seleccionar los de mayor prioridad para que el gasto sea dividido en un lapso de dos quincenas, pues comentó que aún faltan los uniformes, las mochilas y el calzado.“Yo vine a esta papelería pues año con año vengo aquí, la verdad pues les entregó la lista y me hacen un presupuesto que no es superior a los 350 pesos por lista y es uno lugares más económicos que he encontrado”, comentó.Otra madre de familia señaló que es importante comparar los precios antes de comprar, pues existen formas de ahorrar cómo reutilizar lo que son diccionarios, calculadoras y en algunos casos libretas.“Hay escuelas que sí te permiten reutilizar las libretas y hay otras que no, en nuestro caso si nos dieron chance y eso nos dan un alivianada”, platicó la señora Antonia Guzmán.Es importante mencionar que por el momento existe una baja en los precios de los útiles escolares, y será dentro de 15 días cuando posiblemente los precios pueden aumentar hasta un 20% de su costo actual.“Ahorita todo está en un mismo precio realmente no se le ha subido nada, pero dentro de unos 15 ó 20 días por lo regular si se aumenta”, comentó Raúl comerciante de temporada.Asimismo, en algunos negocios los uniformes aumentaron un 10% de sus costos normales y en otros más el precio se ha mantenido como el año pasado.Tal es el caso de la tienda de Ropa y Novedad Paco que desde hace 19 años ofrece gran variedad en uniformes escolares de preescolar y primaria para esta temporada.“A nuestra tienda la gente regresa cada año porque damos un mejor precio, además si compran de tres prendas en adelante les hacemos un descuento de mayoreo, esto pensando en la economía de la gente que tiene de dos a tres hijos”, comentó la señora Estela Rodríguez encargada del establecimiento.Será hasta el 24 de agosto cuando regresen a clases todos los niños de kínder y primaria, por lo que los padres de familia buscan de la mejor manera encontrar algo novedoso para sus hijos y al mejor precio.“Nosotros buscamos con tiempo los uniformes de nuestros hijos porque así comparamos precios y nos ahorramos un poco de dinero y eso lo usamos para los demás útiles que les piden a su regreso a clases, tenemos dos niños uno de kínder y otro en primaria y los gastos cada vez son mayores”, comentó la señora Graciela Noriega, quien llegó a comparar precios en el establecimiento antes mencionado.En cuanto a los uniformes escolares deportivos son otros de los que también los padres de familia buscan, entre ellos está el conjunto roma que va desde 249 pesos, así como el conjunto milenio en varios colores que tiene un costo de 140 pesos y el Conjunto deportivo de Felpa de algodón de 160.“La temporada más fuerte de compras escolares para el comercio es hasta el 20 de agosto”, comentó el señor Juan Martínez, propietario de otro de los establecimientos de ropa escolar en la zona centro de la ciudad.