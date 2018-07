Transmite su pasión por el baile

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Conocido como 'Verve' Juan Martínez lleva más de 9 años practicando baile urbano en distintos puntos del Centro Histórico de Irapuato con una bocina y su teléfono celular.El joven de 30 años recuerda cómo encontró en el baile un estilo de vida y una pasión que ahora desea transmitir a otros irapuatenses enseñándoles pasos de baile y todo lo que sabe sobre el estilo “popping” y su cultura.“Llevo al rededor de 9 años más o menos dedicándome al baile, inicié luego de una etapa de mi vida que me marcó mucho, te das cuenta de que haces cosas que no le dan mucho sentido a tu vida y como que buscas algo nuevo, antes hacía patineta, jugaba futbol y nada de eso me dejaba transmitir lo que quería y sentía, pero encontré el baile y me lo está dando”, platicó.El “popping” es un estilo de baile callejero surgido en Fresno, California, en la década de 1970 en el que se contraen los músculos del cuerpo creando un efecto ‘robótico’. Esto se hace continuamente al ritmo de una canción y en combinación con diversos movimientos y posturas.“Este baile tiene mucha diferencia a otros bailes urbanos y consta de 14 estilos, el poping se originó a principios de los 80 o sea ya son viejos, es caracterizado por bailarse con música funk”, señaló.El joven relató que encontró el baile gracias al sitio web Youtube.“Lo encontré como la mayoría en la actualidad, viendo videos en Youtube, pensaba que bailaban muy padre y de verdad sentía como se expresaban y dije quiero hacerlo, dejé todo, y empecé a entrenar, empecé con Youtube viendo cómo hacer coreografías y pasos”, recordó.Actualmente, Verve, de la mano de su aprendiz Marco Antonio Lara, de 19 años, practican el baile y están listos e interesados en enseñar a otros jóvenes en colonias y comunidades para promover la pluriculturalidad del arte urbano de manera gratuita.“Quiero enseñar a otros porque me gusta que sientan lo que yo estoy sintiendo en este momento y quiero que tengan esa oportunidad porque es muy difícil que otros estilos lleguen a Irapuato, y es más difícil que lleguen a sus colonias o comunidades, ahorita tenemos el milagro del internet, pero también quiero yo incentivarlos, si no lo conocen darles esa oportunidad si les gusta”, aseguró.Por último, reafirmó que el tan sonado consejo de hacer ejercicio y arte para alejarse de la delincuencia y la violencia es verdadero.“Tiene mucho que ver, aunque suene viejo, yo lo veo como una canción que siempre repiten, vamos a promover deporte para sacar a los chavos de la delincuencia, pero es cierto, el deporte y el arte alejan de la delincuencia a veces nos ven que estamos bailando aquí en el centro y dicen que somos vagos porque estamos bailando, realmente es la ignorancia de la gente también por eso quiero brindarles esa información”, manifestó.Marco Antonio Lara Perales también recordó como aprendió a bailar con el apoyo de su amigo con quien ahora buscan nuevos talentos en las calles de la ciudad.“A mí ya me interesaba el baile, pero no sabía nada sobre el solo trataba de seguir los movimientos como los de Michael Jackson, y yo quería aprender a bailar, pero no sabía lo que era, luego conocí a Verve que enseñaba Hip Hop y él me invitó, me enseñó la cultura y me empezó a gustar más y a aprender popping”, dijo.