Así combatirán violencia e inseguridad en Loma Dorada

“La seguridad es la primera exigencia de los leoneses por lo que quienes estamos al frente de las fuerzas de seguridad debemos redoblar los esfuerzos para dar los resultados que la ciudadanía espera.



Tenemos la consigna y el compromiso pero sobre todo la vocación de ejercer nuestra labor con cercanía, recuperar la proximidad con la misma para lograr ese equipo que nos lleve a tener ese León ordenado y pacífico en estos tiempos que estamos padeciendo las consecuencias de lo que se dejó de hacer en el pasado”, comentó.

Con la finalidad de atender laque se vive en la zona, el alcalde de León, Héctor López Santillana y autoridades municipaleseste miércoles unaDicha caseta está instaladade esta colonia. José Carlos Ramos Ramos, director de Policía Municipal señaló que no sólo brindará servicio a los habitantes de Loma Dorada sino también a los de colonias aledañas, sin embargo no puntualizó hasta cuántas personas podría beneficiar.En este sentido, el funcionario municipal adelantó que debido a que son familias jóvenes y con hijos pequeños quienes principalmente llegan a vivir en estas nuevas colonias la Policía Municipal buscará trabajar con estas personas a través de un proyecto social.Igualmente, no afirmó si se proyecta la instalación de más casetas de este tipo en otras colonias de la ciudad y reiteró que se implementará un plan estratégico de seguridad.La presidenta de colonos de Loma Dorada, Lula Ponce dijo que es importante que los ciudadanía denuncie cualquier hecho delictivo ya que de lo contrario de nada servirá la instalación de esta comandancia. Finalmente, agradeció al Alcalde y a los cuerpos de seguridad que han brindado atención en la zona.