“Normalmente al sector se le sataniza de que somos los generadores de cierta siniestralidad y de que a veces nos quieren regular en materia de horarios, creemos que a veces tenemos que ir más profundo en ese sentido.

Queremos pedirle a la autoridad que hagamos campañas verdaderamente integrales donde intervenga autoridad, empresarios y la familia, porque hay una especie de cultura de la compensación, que los fines de semana nosotros como padres de familia a los adolescentes les entregamos una cierta cantidad, las llaves del carro y no sabemos de él, cómo está o dónde”, manifestó.



“Los esfuerzos de la autoridad, del sector, quedan incompletos si no participan los padres de familia, nosotros tenemos la obligación de no venderles a menores de edad, la autoridad puede hacer la sanción finalmente al establecimiento, sin embargo los jóvenes por la naturaleza propia de su edad, buscan de alguna otra manera evitar estos controles para que puedan estar ingiriendo bebidas alcohólicas”, apuntó.



“Se ha estado haciendo buen trabajo por parte de Fiscalización definitivamente, las pruebas están ahí, pero se han detectado afters, fiestas fuera de horarios donde ellos también han intervenido. Ahora con las redes sociales también se juntan y es donde corre el vino, yo creo que tenemos que redoblar muchos los esfuerzos. Yo soy padre de familia de tres jóvenes y creo que la situación tiene que empezar en casa”, concluyó.

Cada fin de semana hay cientos de fiestas en la ciudad en las cuales al no ser reguladas por ninguna autoridad se da alcohol a menores de edad y jóvenes en general, que representan en promedio un 30% de sus asistentes, señaló Javier Quiroga López, presidente regional de la Confederación Nacional de Bares y Cantinas.Por esta razón urgió a redoblar esfuerzos para controlar la venta pero sobre todo el consumo de alcohol por jóvenes por parte de los padres de familia, ya que el descontrol en esto finalmente se traduce en problemas como la accidentalidad.Contó que la organización que preside realizó recientemente un estudio para contabilizar al menos la cantidad de fiestas como bautizos, bodas, primeras comuniones, etcétera, que se hacen por fin de semana y en donde no hay control de consumo de alcohol en jóvenes.Tomaron tan sólo de muestreo cien iglesias y contabilizaron de cinco a diez festejos por fin de semana en cada una, que derivaban en una fiesta posterior.Consideraron que en cada fiesta asisten aproximadamente cien personas, de las cuales un 30% son jóvenes que tienen fácil el acceso al alcohol.Pese a estos señalamientos, Quiroga no dejó de lado que hay que permanecer manteniendo un control sobre los establecimientos del sector que representa, para que no caigan en la venta de bebidas alcohólicas a menores.