Se descompone auto de ex barbarista, pide reposición

Alde León,, quien a inicios de este mes fue detenido en completo estado de ebriedad en un vehículo particular , ahoraque traía, estoEl vehículo que se le descompuso era unacon placas 05768 y resolvieron darleCabe mencionar que a Amaro Hernández no sólo se le apoya con el vehículo sino que ademásEl ex funcionario, fungió como Director de Policía en la administración de Bárbara Botello, durante los 15 meses finales y desde octubre de 2015 es que comenzó a gozar del derecho antes mencionado.La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en ese entonces establecía que tanto los ex Alcaldes como los ex funcionarios que hayan estado en áreas de Seguridad Pública se les daría por tres años posteriores a dejar el cargo un vehículo oficial incluyendo gasolina y escoltas.Esto fue reformado y en marzo de 2017, se estableció que el goce de este derecho sería sólo por un año. Hace tres semanas, Amaro Hernández fue detenido en completo estado de ebriedad manejando un Mazda , en la colonia Fracciones de Jerez.Elementos de Tránsito Municipal observaron que zigzageaba, lo siguieron y lo detuvieron para realizarle la prueba del alcoholímetro.Fue detenido y llevado a los separos por incurrir en la falta de conducir en estado de ebriedad, ahí permaneció 12 horas.El Mazda que conducía fue levantado de ese lugar con ayuda de una grúa y lo dejaron resguardado.