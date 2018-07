RENÉ A LA MESA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya hay un acuerdo para el relevo de la maestra Rocío Naveja en la presidencia de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, se trata de René Solano, vicepresidente Regional de la Canacintra.Solano Urban participa en el Comité Técnico del Fideicomiso para la Seguridad y en el Consejo Municipal de Participación en Seguridad. Por cierto, instancias de las que fluye escasa información.Al empresario lo consideran prudente, objetivo y conciliador. Toca a los ciudadanos y a las autoridades darle el respaldo en los hechos para que “La Mesa”, que nació hace 2 años y 5 meses, sea más eficaz.Le cuento que el exdirector de la Policía Municipal en los últimos 15 meses del trienio barbarista, Iván Amaro, ya fue a exigir que la camioneta que tiene asignada desde su salida de la administración (octubre 2015) se la puedan cambiar por otra en mejores condiciones porque ya la tiene en el taller.Ya ve usted que la Ley le otorgaba a ex Alcaldes y otros exfuncionarios relacionados con Seguridad Pública unidad (con todo y gasolina) y escoltas tres años después de dejar su cargo. En marzo del 2017 los diputados repararon en el exceso y dejaron la prestación en un año, pero pues no aplica retroactivo. Amaro es el mismo que hace unos días fue detenido por el alcoholímetro y pasó 12 horas detenido.El Congreso del Estado se burla de la sociedad civil organizada. La Comisión de Asuntos Electorales respondió ayer 24 de julio un oficio que le envió el Parlamento Ciudadano el ¡18 de septiembre 2017!Así como lo lee. Jaime Gallardo, presidente del Parlamento, solicitó hace 10 meses una reunión, a nombre de varios otros organismos civiles y empresariales interesados en que se diera un análisis serio de las iniciativas relacionadas al recorte de recursos para los partidos políticos en Guanajuato.El presidente de Asuntos Electorales, el diputado del Verde, Juan Antonio Méndez, y el vocal en funciones de Secretario, el panista Alejandro Flores, firmaron el oficio, y no crea usted que para darles fecha, hora y lugar para la cita, sino sólo para responderles que se “acordó darse por enterados”.Ya sabemos que no hay interés del Legislativo por tocar ese tema de las prerrogativas, pero una cosa es eso, y otra violar el derecho de petición de los ciudadanos que formalmente piden una simple cita. Y además les pagamos para realizar un análisis serio y abierto de todas las iniciativas, ya después, con todos los argumentos sobre la mesa, decidan si proceden o no, pero que no le hagan al ‘tío Lolo’, así no.Este año los recursos para partidos políticos en Guanajuato son por 202 millones de pesos. Para el PAN son 66 millones; el PRI 43.1 mdp; el PVEM 25.1 mdp; PRD 18.9 mdp; Movimiento Ciudadano 14.4 mdp; Nueva Alianza 16 mdp; Morena 14.9 mdp. Y hasta el PT y PES (sin registro estatal) recibieron 1.29 millones a cada uno para gastos de campaña, pues porque así lo ordenó el Tribunal Electoral Estatal.La votación del 1 de julio modificará para el 2019 esos porcentajes de asignación y el gran ganón por supuesto que será Morena, y el damnificado el Revolucionario Institucional. Por cierto ya AMLO dijo esta semana que no aceptarán los mil 400 millones que les tocan como partido en lo nacional el 2019. Veremos en qué queda todo.Con el propósito de iniciar los procesos de negociación de los contratos colectivos de los trabajadores administrativos y docentes de la educación, el gobernador Miguel Márquez Márquez se reunió con delegados sindicales de las instituciones Conalep, Sabes y Universidad Tecnológica de León (UTL).En Guanajuato 8 de cada 10 van en preparatoria y en nivel superior la cobertura es del 30 por ciento.