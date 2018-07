Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al interés por la producción agrícola de Guanajuato sume usted a los brasileños.Estos empresarios han volteado a México como un proveedor alternativo a Estados Unidos, en agenda aparece una visita el próximo mes con empresarios del campo con los que tendrán oportunidad de conocer en corto sus alcances de producción y costos para en caso de llegar a un acuerdo comenzar la exportación.La visita tiene como objetivo para los sudamericanos no solamente adquirir producto mexicano, sino comercializarles.Hay que recordar que Brasil es el segundo exportador de maíz del mundo, únicamente superado por Estados Unidos, de Brasil a México llega el 2% de sus ventas totales al extranjero.Concluyó la edición 69 de Intermoda, evento en el que participaron 20 empresas guanajuatenses.Cuauhtémoc Rivas, presidente del evento que se realiza en Expo Guadalajara menciona que esperan alcanzar ventas entre 800 y 1000 millones de pesos y se prospecta alcanzar la cifra meta de generar 3 mil millones de pesos por las ventas que se irán ejerciendo a lo largo de los próximos seis meses, derivado de los encuentros y acuerdos de negocio que se realizaron en el espacio de Expo Guadalajara.La cifra de 25 mil visitantes proyectada para la edición que concluyó el viernes pasado fue superada, destacando el registro de cerca de 400 nuevos emprendedores más que en la edición pasada.Ricardo Flores, Miguel Urzúa y Agustín Palotti, expertos en comercio electrónico de la firma consultora E-Commerce MX que estuvieron presentes en la feria de moda apuntaron que en la actualidad no es posible que las empresas de la industria sigan haciendo esfuerzos de ventas para un solo canal como es el retail, por lo que es necesario desarrollar una estrategia de comercio electrónico.Consideran necesario estar presentes en una plataforma de venta en línea, ya que una de sus principales fortalezas es que ello le permite a empresa hacer un esfuerzo exponencial de venta.Los expertos afirmaron que si bien el comercio formal y físico como tal no se va a terminar, el comercio electrónico es una poderosa alternativa que presenta ventajas de expansión frente a las más convencionales.En cifras de Intermoda contaron con la participación de más de mil marcas nacionales e internacionales además de la presencia de 17 países invitados entre ellos: Estados Unidos, España, Colombia, China, Brasil, Francia y Perú.Megacable Holdings uno de los operadores de televisión de paga en México y América Latina presentó cifras récord en la compañía al registrar 2, 474 millones de pesos en la UAFIDA -Utilidad Antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización- consolidada, representando un aumento de 21.8% en comparación con el mismo trimestre de 2017.Además presentaron un margen consolidado de 50.2% superior al 49.2%, registrado en el segundo trimestre de 2017, de acuerdo con el reporte trimestral de resultados de la empresa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que dirige José Oriol Bosch Par.Por su parte los ingresos del segmento Corporativo Telecom aumentaron 53.6% respecto del mismo periodo del 2017, lo que significa una participación de 16.8% de los ingresos totales de la empresa; el crecimiento se presentó de manera destacada en Metrocarrier con una variación de 112.0% durante el trimestre, debido a la estrategia de ofrecer un portafolio de servicios diversificados, mientras que Ho1a y MCM aumentaron 12.0% y 19.1%, respectivamente.Megacable realiza operaciones en 25 estados de México, con presencia en 350 municipios, y con más de 3.1 millones de suscriptores de vídeo, 2.8 millones de usuarios de Internet y más de 1.6 millones en telefonía fija.De acuerdo a datos de la propia compañía ofrecen sus servicios a través de una red de más de 57 mil kilómetros, cubriendo 8.3 millones de hogares y genera empleo para 19 mil personas.