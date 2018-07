Presenta Morena iniciativa para reducir financiamiento público a los partidos

#ÚLTIMAHORA. Morena presenta iniciativa para reducir a la mitad el financiamiento a partidos políticos. pic.twitter.com/bmY9L8nx55 — Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) July 25, 2018



“Morena es congruente con su agenda legislativa y por ello presentamos esta iniciativa de disminución de las prerrogativas a los partidos en un 50 % en actividades permanentes. Iniciativa que, por cierto, Morena ha presentado tres veces, pero que nadie le hizo eco, sólo se simuló para que todo siguiera igual. Por eso esto va cambiar”, advirtió.



“El modelo de financiamiento a los partidos políticos establecido actualmente en la Constitución, conlleva necesariamente a que los recursos ordinarios permanentes que se les asignan vía “prerrogativas” se incrementan año con año, sin importar que existan recortes en otros rubros del gasto público, fundamentalmente los de tipo social como la educación, la salud, el combate a la pobreza, e incluso las obras de infraestructuras.

“Este gasto privilegiado resulta inaceptable para nuestro país, en momentos en que la sociedad entera discute sobre la disminución de las entradas a las arcas públicas y la consecuente necesidad de reducir el gasto innecesario, a fin de no afectar áreas de crecimiento y desarrollo económico indispensable o servicios básicos como educación y salud”, argumenta la propuesta presentada.

Alicia Barrientos Pantoja, diputada de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 41 de la Constitución encaminada a reducir el 50% del financiamiento público a los partidos políticos.Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso, señaló que no solo es un asunto de austeridad, sino de una reforma más profunda ya que, a su juicio, el modelo institucional de la democracia mexicana y del sistema electoral y partidario, se encuentra cuestionado.Explicó durante su turno en tribuna que el sistema de financiamiento, estructurado en la década de los 90, creó una perversa espiral de dinero que contribuyó a aumentar la corrupción política. También detalló que la solución no está en desaparecer el financiamiento público, sino en mantenerlo, repensar sus objetivos y recalcar los montos a la baja.“En cambio, de aplicarse la reforma constitucional planteada por Morena, se generará un ahorro de dos mil 356 millones 992 mil 72 pesos. La cantidad para ser erogada como prerrogativas para los partidos políticos a nivel federal, durante el año 2019, sería únicamente de dos mil 356 millones 992 mil 72 pesos”, resaltó.Resaltaron que Morena rechaza los mil 500 millones de pesos que le corresponden para el próximo año, y en congruencia con su política de austeridad, planean disminuir el monto a la mitad para todos los partidos políticos.Después de hacer un llamado para que todos los partidos y grupos parlamentarios se sumaran a la iniciativa, expuso que la propuesta aplicaría a todos los estados y la Ciudad de México para lograr un impacto en el sistema político electoral y no sea una forma que distorsione las condiciones de igualdad en los comicios.