Van 150 muertos tras atentado terrorista en Siria

El grupo terrorista Estado Islámico ha perpetrado una serie de ataques suicidas en Siria con los que ha matado a más de 150 personas, según el AFP que citó al observatorio Sirio de Derechos Humanos. Uno de los ataques fue protagonizado por un terrorista que irrumpió en motocicleta en un mercado de verduras lleno.Los ataques, que han sido los peores de los últimos meses, han sido en la ciudad de As Suwayda, capital de la provincia del mismo nombre, al igual que en varios municipios de la misma.Según los datos del Observatorio, solo en la ciudad de As Suwayda se han registrado tres ataques terroristas con cinturones explosivos, mientras que también se han realizado explosiones en pequeños municipios al norte y este de la ciudad.El movimiento terrorista del Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de los atentados en As Suwayda.Las fuerzas gubernamentales lograron prevenir dos explosiones más en la ciudad al matar a los terroristas antes de que se suicidaran.El ejército sirio ha combatido a los terroristas del Estado Islámico que atacaron la aldea de Al Matouneh, ubicada al norte de As Suwayda.