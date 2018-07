Autobús ‘se atora’ y provoca caos vehicular

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un camión de pasajeros provocó un congestionamiento vehicular por más de 20 minutos en la zona Centro de San Francisco del Rincón.ProblemáticaAyer, alrededor de las 2:30 de la tarde, el autobús particular quedó atravesado sobre el carril vehicular del bulevar Emiliano Zapata.Al parecer el conductor circulaba sobre el Heroico Colegio Militar y al intentar integrarse al bulevar en mención no calculó la distancia y quedó atorado en el camellón.Algunas personas que se encontraban en el lugar intentaron ayudar para poder liberar la pesada unidad, ya que al pasar los minutos se acumulaban más autos en la zona.Se hizo el intento de liberar al camión, sin embargo no se tenían resultados favorables, lo que provocó desesperación en los presentes, ya que la luz del semáforo cambió en varias ocasiones, pero los vehículos no podían continuar al paso.Invade carrilAlgunos conductores, entre ellos el de una ruta del Servicio Público Municipal, optaron por tomar el carril de circulación contraria para continuar con su trayecto.dijo Amada, una de las personas en el lugar.Se indicó que durante el percance no se observó la presencia de agentes viales que pudieran apoyar para controlar la situación.Después de varios minutos fue posible quitar el camión del lugar y ambos carriles del bulevar Emiliano Zapata quedaron libres para la circulación.