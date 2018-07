Riesgo por registro sin tapa en el Centro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes dereportaron la falta de tapa en un registro ubicado en la zona Centro.Los vecinos se dijeron preocupados por la situación, pues ésta les generó el temor de que el no contar con la tapa necesaria pudiera incurrir en algún accidente.El problema radica en la calle Venustiano Carranza esquina conpaso que indicaron, es muy recurrente por los transeúntes.indicó la señora Guadalupe.Y es que el problema no sólo se encuentra en lo que pudiera ocasionar la falta de la tapa a los ciudadanos, sino que con el paso del tiempo se ha ido acumulando todo tipo de basura en el registro.Autoridades indicaron que el registro corresponde al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAF), del cual no se tenía el reporte para atender la situación.Aclararon que hoy se llevará a cabo la instalación de la tapa, por lo que solicitan a la ciudadanía reportar si falta en algún otro lugar, pues ya se han dado diversos casos de robos de tapas de los registros en toda la ciudad.El organismo operador ofrece atención a los usuarios a través de sus redes sociales, o bien pueden comunicarse al número