Ejecutan a joven en Purísima

Un joven de 19 años de edad fue ejecutado en la comunidad dehasta el momento no ha sido identificado.El cuerpo del hoy occiso quedó sobre un camino de terracería a unos metros de la cinta asfáltica del Libramiento Sur.La tarde de ayer vecinos de la comunidad en mención reportaron al 911 sobre varios disparos y una persona lesionada.Varias unidades deconstataron el reporte en la calle Geranio.Personal de rescate deexaminaron el cuerpo y señalaron que ya no presentaba signos vitales; por esta razón se aseguró la zona y se notificó a las autoridades correspondientes.El hoy occiso llevaba un pantalón de mezclilla azul, una playera roja, una gorra y tenis negros, a un costado del cuerpo quedó un sombrero de paja y una bolsa de plástico negra.Cerca del cuerpo fueron hallados varios casquillos percutidos aunque no se proporcionó el calibre ni la cantidad; se presume que fueron más de 6 impactos de bala los que penetraron en el cuerpo del joven y lo privaron de la vida.Sobre los hechos no se proporcionó información detallada, solo se indicó que aparentemente el joven transitaba por el camino de terracería cuando fue alcanzado y ultimado a balazos por los ocupantes de una motocicleta, mismos que huyeron del lugar sin ser identificados.Al lugar también arribaron algunas personas que señalaron pudieran ser familiares del fallecido que pedían identificarlo pero no se les permitió acercarse.Varios curiosos se llegaron al lugar, otros más detenían su marcha sobre el arroyo vehícular para ver el suceso sin embargo, fueron retirados por los oficiales, ya que impedían el paso correcto de los otros autos que podrían provocar algún percance.Agentes ministeriales y peritos investigaron el móvil de la agresión y recabaron evidencia que ayude al esclarecimiento del homicidio.Hasta el levantamiento del cuerpo continúo como desconocido, se presume pudiera ser vecino de la misma comunidad donde ocurrió la agresión aunque no fue confirmado.