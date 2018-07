Auguran que con o sin TLCAN México seguirá siendo competitivo

“De hecho creemos que el próximo año se presentará un mejor crecimiento con un 2.7%, ¿por qué? Porque no hay ninguna razón lógica para pensar lo contrario, considerando que la administración (del presidente electo Andrés Manuel López Obrador) ha dejado muy claro que respetará las decisiones del banco central, que tiene como prioridad tener finanzas sanas, contar con una agenda que combata la desigualdad y trabaje de lleno en eliminar o reducir la corrupción e impunidad; acciones que permitirían un escenario bueno para los negocios”.



“México es competitivo con NAFTA o sin NAFTA, es algo que estamos seguros y no nos preocupa”.



“Obviamente que está impactando a los empresarios mexicanos, yo que estoy permanente en contacto con ellos... ayer justamente platicando con empresarios me reconocieron que la inseguridad es un tema, tema que ha crecido y, por tanto afecta a sus resultados, genera invertir en seguros y seguros que se hacen más caros y a nuestro banco nos afecta en sucursales asaltadas, violentadas. Estoy convencido de que las autoridades tomarán cartas en el asunto, convencido de que una mejor gestión en seguridad física, cibernética, ataque a corrupción, Estado de Derecho favorecerá a un mejor escenario”.



“Mi presencia en estos días por Guanajuato es claramente la indicación de la importancia que tiene la zona para nuestra organización, HSBC es un banco de cinco millones de clientes, mil sucursales, y sin duda todo México es importante, pero sin duda reconocer Guanajuato y el Bajío por su crecimiento encima de México”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para el director de HSBC México, Nuno Matos, con o sin TLCAN México seguirá siendo competitivo.En entrevista con el portugués que llegó a dirigir la institución financiera a finales del 2015, con la encomienda de volver a generar utilidades importantes, explica que su pronóstico es positivo para México y espera que al concluir este año el crecimiento económico sea de 2% a 2.5% y para 2019 puede presentarse una aceleración mayor.Respecto al NAFTA, explicó que al ser México una de las economías más abiertas en el mundo, una posible ruptura del TLCAN -que ven poco probable suceda- no traería un escenario catastrófico.Añadió que el TLCAN es un tratado importante que aún tiene temas importantes pendientes en su renegociación como son la industria automotriz, reglas de origen, la cláusula de la renovación de los cinco años, “pero, esperamos que el desenlace sea bueno para los 3 países esperando quede resuelto a final de este año o en el primer trimestre de 2019”.El banquero recordó que como lo mencionó previo a las elecciones los proyectos e inversiones pensadas para México no cambian con la llegada de uno u otro partido al poder, además que dejó en claro que el papel de los bancos no es el de influir para uno u otro color partidista.Un rubro que si preocupa y confía en que sea prioridad en la agenda de las autoridades estatales y federales es el de la inseguridad.De Guanajuato resalta su crecimiento con 95 mil clientes y con una red de 31 sucursales a las cuales en los próximos 12 meses podrían sumarse una o dos más.Agregó que esperan crecer en Guanajuato de forma anual entre 20% y 30% a excepción del tema sucursales en donde seguirán como a nivel nacional invirtiendo en la migración de sus clientes a su nueva banca digital.