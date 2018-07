Hay destinos que están a la espera de que te dejes embelesar con sus maravillas

como los Pueblos Mágicos de la República Mexicana.

IZAMAL, Yucatán

CUETZALAN, Puebla

COATEPEC, Veracruz

REAL DEL MONTE, Hidalgo

COMALA, Colima

Aquí te sugerimos cinco para que te des una escapada a ellos, ya sea en vacaciones o en un fin de semana.Este antiguo centro ceremonial maya, y hoy la ciudad más antigua de Yucatán, fue establecido por los itzáes (fundadores de Chichén Itzá)."Este pueblo debe su nombre a un personaje de origen mítico y singular sabiduría asumido como instructor, maestro y sacerdote de los mayas, llamado Itzamná o Zamná, "el rocío que desciende del cielo".* La esquina del venado, llamada así por la escultura que la decora.*La vieja estación de trenes, hoy estación de Policía.*La estructura piramidal Kinich Kak Moo, que puede visitarse de las 8:00 a las 17:00 horas.*La vieja estación de trenes.*Convento de San Antonio de Padua (1549): Éste, el corazón arquitectónico de la ciudad, presume el segundo atrio cerrado más grande del mundo, sólo después de San Pedro en El Vaticano.Desde él se aprecia un pasado prehispánico, un periodo colonial y una ciudad moderna, razones por las que a este destino se le llama también "La Ciudad de las Tres Culturas". Construido sobre el basamento de una pirámide y con las piedras de otros edificios mayas, es hogar de la Virgen de Izamal, patrona de Yucatán.Por las noches, en el Convento brota "La Luz de los Mayas", nombre del espectáculo de luz y sonido que se presenta de martes a sábado a las 20:30 horas.*El olor: de las azucenas del altar de la Virgen de Izamal.*El sabor: de los tacos de venado en el mercado.*El sonido: de las aves entre los árboles.*La visita: a la Plaza Principal al atardecer.Quédate por lo menos una noche para admirar la ciudad con templos prehispánicos y casonas coloniales que recorta una bóveda celeste estrellada.En este Pueblo Mágico, asentando en la Sierra Madre Oriental, las calles empedradas dan la bienvenida.Ubicado a 900 metros de altura sobre el nivel del mar, Cuetzalan atrapa la humedad proveniente del Golfo de México, lo que permite el cultivo de plátano y café, este último tan importante en el desarrollo de la localidad que, desde hace más de 50 años, se elige a la Reina del Café.*Atrio de iglesia de San Francisco.*La iglesia de San Francisco, de estilo renacentista: El atrio, donde se eleva el mástil de los Voladores y del que descienden los llamados hombres pájaro, especialmente durante las fiestas patronales, celebradas los primeros siete días de octubre.*Santuario de Guadalupe: Su torre estilo gótico traspasa las nubes esponjosas como cuchilla. Es también llamada la iglesia de los Jarritos por estar decorada con trastos de barro.*Gruta Chivóztoc.*Gruta Aventura*El sabor: del café recién tostado y el vino de hierbas yolispa o yolixpan.*La artesanía: los bordados y las piezas en tejido de palma.*La fiesta: de la Reina del Huipil, paralela a la fiesta patronal, donde se convoca a jóvenes entre 14 y 20 años que hablen náhuatl y español y sepan tejer su huipil en telar.Las noches en Cuetzalan son mágicas; no dejes de visitar las peñas y pequeños bares diseminados por la calle principal.El aroma a café inunda las calles empedradas de este colonial pueblo fundado en 1702 y que germinó como un importante centro comercial enraizado a la planta del grano.El café tiene la virtud de unir lo urbano con lo natural, y es esta virtud la que hace de Coatepec una experiencia completa. Aquí se conjuga la tradición con la aventura, la montaña con la ciudad, la economía local con una actividad que cuida de su entorno.*Plantaciones de café.*Cafeterías*Sus pintorescas calles de adoquín, abrazadas por típicas casas mexicanas de altos ventanales y balcones de hierro forjado, techos de doble altura y tejas rojas de donde brota alguna que otra hierba.*Sus comercios de las avenidas principales, como acogedores cafecitos y restaurantes sofisticados que ofrecen platillos tan ricos como curiosos, indispensable probar el estimulante pollo en salsa de café.*Las plantaciones de café, donde obtener uno bueno es todo un arte y una cultura mundial.*Cafeterías donde degustar uno de los mejores cafés de altura de la República Mexicana.*Un viaje a este poblado es uno de los más divertidos, enriquecedores y cercanos a la Ciudad de México. Es posible realizarlo durante un fin de semana.*Su posición geográfica conjuga la altura sobre el nivel del mar, el fértil suelo volcánico y la humedad del Golfo de México para lograr uno de los mejores cafés de altura del País.El sabor: además del café, las nieves de mantecado y mandarina.*El recorrido: en la Ruta del Café, de uno a tres días (www.xicotli.com).*La artesanía: artículos en madera de café.El tour ideal incluye una finca cafetalera, su vivero y una degustación dirigida por un experto catador, quien deberá revelar algunos de los secretos acerca del molido y del tostado de los granos.Este recorrido es obligado para cualquier amante del café o del casi extinto bosque de niebla.Cuando llegues a Real del Monte (llamado oficialmente Mineral del Monte desde 1824) quizá no sepas por dónde empezar a recorrerlo, aunque se trate de tu segunda o tercera visita.Lo mejor es perderse entre sus calles angostas e inclinadas. De pronto te hallarás frente a alguno de sus secretos.Panteón Inglés: Da para más de una visita, sobre todo si te tomas el tiempo de leer uno por uno los epitafios sobre las tumbas de ingleses -o sus descendientes- fallecidos desde mitades del siglo 19. Algunos son muy conmovedores.*Deleitarse con un paste y un café. Ya sabemos que hay diversas opciones para comer el bocadillo típico de Real.*Museo de Medicina Laboral "Nicolás Zavala": Viajarás en el tiempo para conocer la forma en que eran atendidos los mineros tras algún accidente de trabajo. En el lugar se conserva el equipo e instrumental médico.*Panorámica: Tras salir del cementerio, detente para admirar una de las mejores panorámicas del pueblo.*Pastes: Quizá te interese disfrutar de uno o varios pastes en la pastería más antigua del pueblo: Pastes El Billar (Allende 7). O prueba en algún lugar distinto, el chiste es no irse sin probar uno de este destino.El sabor: del paste minero, de papa con cebolla.*Visitar: la mina La Rica, cuyo paseo conduce a las profundidades.*La artesanía: los soldaditos de plomo para jugar a la antigüita.Haz escala en una de las plazoletas del pueblo, en su templo agustino del siglo 17 y/o en alguna joyería para la compra de souvenirs.Comala ostenta el mote de 'Pueblo Blanco de América'. Este pueblo es un vergel en el que abundan las huertas y las palmeras. Su arquitectura armoniosa está compuesta por casas de tejados rojos. Antes, todas las fachadas eran blancas, debido a que una administración municipal obligaba a pintarlas con este color en vísperas de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Quien desobedecía, se hacía acreedor a una multa.Los pobladores siguieron blanqueando los muros aun después de la gestión de aquel ayuntamiento, y esa costumbre le valió a Comala el mote de "Pueblo Blanco de América". Pero, a partir de 2002, al ingresar al programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo, se comenzaron a pintar con vivos colores los guardapolvos de las fachadas.*El Jardín principal, en el centro de la plaza, desde donde se puede apreciar la Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo, la Presidencia Municipal y los famosos Portales de Comala.*La hermosa herrería que engalana el jardín, así como las bancas, son obra de Alejandro Rangel Hidalgo, artista comalteco.*La tuba, refrescante bebida de origen filipino, elaborada con la savia de la palma del cocotero y a la que se le agrega fruta picada y cacahuates.*Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo: Edificio neoclásico de principios del siglo 19, y el ayuntamiento, reconstruido en 1941 después de un temblor.*Quiosco: El blanco quiosco de hierro fundido que custodia el corazón de la plaza fue traído de Alemania en el siglo 19.*Tradicional ponche comalteco: Preparado con frutas, agua o leche. Se le agrega un poco de mezcal de la región. El de agua puede ser de granada, tamarindo, ciruela o guayaba; mientras que el de leche suele ser de cacahuate, coco, pistache o nuez.*El sabor: de los "sopitos" con carne molida.*La bebida: el ponche de granada.*La artesanía: las máscaras de Suchitlán, poblado vecino.*La fiesta: a la Virgen de Guadalupe, del 1 al 12 de diciembre.*La visita: a los PortalesLlega al alba para disfrutar de los olores matutinos, porque en Comala cada calle tiene su propio aroma. Algunas huelen a pan recién horneado, otras a laja húmeda, a flores frescas, a café... Y por las tardes, a ponche de frutas, y de nueva cuenta, el pan.