Futbolista canadiense de 17 años sería más caro que cualquier mexicano

2018-07-26 11:25:30 | REDACCIÓN

Alphonso Davies fue fichado por el Bayern Múnich, en una transacción que podría alcanzar los 25 millones de dólares

Alphonso, durante una práctica de los Whitecaps. Foto: AP



Alphonso Davies podría convertirse en el futbolista más caro en la historia de la región de la Concacaf, por encima del mexicano Raúl Jiménez.

El canadiense de 17 años y quien todavía juega para los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, recién fue contratado con el Bayern de Múnich a cambio de 13.5 millones de dólares, una cifra con la que ya ha superado al del costarricense Keylor Navas (del Levante al Real Madrid por 11.5 millones de dólares) y el del estadounidense Jozy Altidore (del AZ Alkmaar al Sunderland por 11.5 millones de dólares).

Y aunque en teoría Jiménez sigue siendo el futbolista más caro de la región (el Benfica pagó 20 millones de dólares por él en 2015), el medio deportivo ESPN informa que el equipo alemán podría pagar 22 millones de dólares si Davies cumple con algunas cláusulas de su contrato que culmina en 2023, como lo puede ser ganar ciertos trofeos, anotar una cantidad importante de goles o jugar un número específico de partidos.

En caso de llegar a dicha cifra, Alphonso también superaría a los fichajes de Javier Hernández cuando llegó al West Ham (18mdd), al de Hirving Lozano con el PSV (15 mdd a cambio del 80% de su carta) o Nery Castillo (Shaktar Donetsk) y Carlos Vela (Real Sociedad), también a cambio de 15 millones de dólares.

Davies, quien nació en Ghana y debutó en la MLS a los 14 años de edad, es un habilidoso extremo que suma tres goles y ocho asistencias en 20 partidos de esta temporada. Suma seis partidos con la selección de Canadá e hizo tres goles en la última Copa Oro.

Al ser un jugador menor a los 18 años, no podrá jugar con el Bayern de Múnich hasta el 1 de enero de 2019, ya que la FIFA no permite que jugadores menores de edad jueguen en un club de otro país si sus padres no viven y trabajan allí.