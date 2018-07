'Tienen que jugar los mejores, no importa la edad', Alejandro Arribas

2018-07-26 15:15:03 | EL UNIVERSAL

El defensa español de los Pumas no se muestra muy a favor de la regla 20/11 que ha restaurado la Liga MX

Alejandro Arribas, central de los Pumas. Foto: El Universal



Alejandro Arribas, defensa central de Pumas, señaló que sería benéfico para el futbol mexicano que se implemente la videograbación durante los partidos, con el fin de minimizar los errores arbitrales.

El futbolista español recordó que el pasado fin de semana hubo varios errores de los silbantes, aunque aclaró que en el choque que disputaron ante Veracruz, tuvieron un buen trabajo de la terna arbitral.

De cara al choque ante Necaxa, Arribas comentó que no les inquieta que los Rayos hayan arrancado con una victoria ante América.

"Nosotros no vemos el rival, vemos nuestro equipo. Si Pumas hace su juego y está al nivel que tiene que estar, no tendremos problemas en el juego. Jugamos en casa, la afición estoy seguro que va a apoyarnos. Desde aquí los animo a que vayan al primer juego del torneo", dijo.

Indicó que si el cuerpo técnico opta por ocupar a los futbolistas de cantera en lugar de los de experiencia, lo tomarán con tranquilidad porque los partidos los tienen que encarar los jugadores que atraviesen por un mejor momento "tienen que jugar los mejores no importa la edad que tengan, tenemos la suerte de que Pumas tiene una gran cantera".

Y agregó que los felinos cuenta con un plantel basto para dar resultados positivos "nuestro objetivo es mejorar el torneo pasado: hacer más puntos. Y en la Liguilla todo el mundo quiere ganar, queremos ser campeones", sentenció.