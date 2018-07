RELACIONADO Y EN TENDENCIA:

La lista no hace más que crecer. Ahora 'Chiquis' Rivera hace 'La Chona Challenge' y el video ya está 'bailando' en la red.Con leggins rosas, sandalias y tejana, la hija de Jenni Rivera se bajó del auto y no sólo bailó sino que también cantó al ritmo de Los Tucanes de Tijuana.Reciéntemente la cantante fue criticada por subir una foto sin maquillaje, cosa que al parecer 'ignoró' o por lo menos no le afectó, y ahora aparece en Instagram bailando.