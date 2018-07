La Sala de Arte de Cinépolis en León, estrena este fin de semana la película 'El Discípulo', del director de cine y teatro Kirill Serebrennikov.

La historia protagonizada por el actor Pyotr Skvortsov, de 24 años, como Veninamin, plantea como la religión se apodera de la mente de su personaje, por su obsesión a la Biblia.

un adolescente en la mitad de una crisis espiritual que hace que su madre (Yuliya Aug) pierda los estribos por no saber cómo educar a su hijo fanático.

Los adultos no sabrán qué hacer con las certezas de este chico que sólo se guía por las sagradas escrituras.

De acuerdo con Vice, varios críticos han leído 'El discípulo' como una incisiva sátira contra la nociva influencia de la Iglesia Ortodoxa sobre la vida pública rusa.



"[En Rusia] la religión se ha convertido en una segunda ideología oficial. Controla la mente de todo el mundo. Es un dogma confuso, que difunde el oscurantismo. Los rusos prefieren tener un líder a quien seguir, en vez de pensar por sí mismos. Aunque la Iglesia está separada del Estado, la religión ortodoxa ejerce en todos los niveles de la sociedad: el ejército, las instituciones, la cultura y especialmente la educación. Dicta qué es bueno o malo y sigue la ideología oficial".

LAS CRÍTICAS



"Una película con una premisa poderosa y llena de posibilidades ideológicas y dramáticas, pero termina por agotarse en la reiteración sin matices ni profundidad y en la presentación de debates fáciles y provocadores".



"No obstante su confusa y reiterativa perorata, la trama se desarrolla de una manera concluyente para caer en situaciones delirantes (...) El espectador sensible puede verse afectado ante la crudeza expuesta y preguntarse cómo es posible que persistan tantas telarañas".



"El estudio de Kirill Serebrennikov sobre el problema del despertar religioso de un adolescente es tan estéticamente cinético como riguroso intelectualmente".



"Un análisis universalmente relevante sobre el fanatismo religioso y, al mismo tiempo, una mirada incriminatoria y satírica a la Rusia moderna".



"El resultado final es imponente y fascinante, aunque no sea completamente satisfactorio de principio a fin".

EL DIRECTOR

Este es el tráiler de 'El Discípulo'.

Detrás de esta historia, se encuentra el gran peso de haber sido reconocida en 2016 en el Festival de Cannes, dentro de su sección "Un Certain Regard", y en los Premios del Cine Europeo como Mejor banda sonora.Desde ese entonces, la producción ha sorprendido a los cinéfilos y la crítica, consiguiendo más reconocimientos, como el European Film Award, como Mejor Compositor Europeo.Después fue condecorada en el Biografilm Festival con el Premio de la Audiencia y en el Sochi Open Russian Film Festival con el Premio a Mejor Director.Este 2018, estuvo nominada en el Asia Pacific Screen Awards como Mejor Película y en el Festival Internacional de Cine de Chicago compitió por el Hugo de Oro.Está basada en la obra de teatro de Marius von Mayenburg, de la que se sabe, fue escrita después de que este director de teatro encontrara frases muy extrañas y hasta violentas en la Biblia.Von Mayenburg sintió que fuera de contexto estas frases podrían describir lo opuesto al amor y a la fraternidad, por lo que hizo una lista con las frases ambiguas, pensando que era fácil cambiar el significado de los mensajes.En la película, esas frases conforman el 'sermón' de Veninamin,Pero esta obsesión del joven no se quedará solamente en casa, la acompaña hasta la escuela, donde busca imponer, de acuerdo a sus creencias, una nueva forma de enseñanza entre sus compañeros y sus maestros.Pero su profesora de biología, Elena, será la única persona que se atreverá a desafiarlo.Y el director mismo ha acentuado esa interpretación en entrevistas:De acuerdo a Film Affinity, esto han declarado algunos medios acerca de 'El Discípulo'.Oswaldo Osorio: Diario El ColombianoMauricio Laurens: Diario El TiempoGuy Lodge: VarietyLeslie Felperin: The Hollywood ReporterSarah Ward: Screendaily* El director Kirill Serebrennikov, de origen ruso, se ha desempeñado como director de teatro y cine.* Nació en 1969 en Rostov del Don.* Desde el 2012 es director artístico del Gógol Center, un icónico teatro ruso con sede en Moscú.* Su primera obra la dirigió cuando apenas era un estudiante y en 1992 se graduó con honores de Física en la Universidad Estatal de Rostov. En 2008 formó una clase experimental en la Escuela del Teatro del Arte de Moscú, la cual terminó por convertirse en 2012 en el proyecto Seven Studio.* En su filmografía cuenta con las películas 'Playing the victim' (2006), 'Yuriev Den' (2008), 'Betrayal' (2012), que estuvo en la competencia en el Festival de Cine de Venecia y por último, 'El discípulo' (2016).