La cosa es que en lugar de que un inocente, y muy inteligente niño, se quede sólo y tenga que enfrentar a dos ladrones, será un joven veinteañero el que pierda el avión y las vacaciones.

Primero no 'confiaban' en que Deadpool tuviera mucho éxito, y ahora 20th Century Fox aceptó producir el remake de 'Mi Pobre Angelito' (Home Alone) con Ryan Reynolds.Decidió fumar toda la cannabis posible, pero los ladrones le complican la vida y él debe enfrentarlos desde su 'dimensión'.Con el humor 'que se carga', la película promete.Por lo tanto la historia pasará de 'Home Alone' a 'Stoned Alone'. ¿Listos?Con información de HuffingtonPost y Código Espagueti.