Se compara ‘Bebeshita’ con Kim Kardashian y esto es lo que sucede

. me envian Una publicación compartida de ❤️enamorandonos❤️ (@chismeenamorandonos_oficiall) el 25 Jul, 2018 a las 3:13 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

‘Bebeshita’, ex enamorándonos, dio de que hablar en redes sociales cuando se comparó a sí misma con Kim Kardashian, la socialité.Bebeshita alcanzó la fama hace poco más de un año, tras integrarse al exitoso programa de TV Azteca, Enamorándonos. Desde un principio marcó pauta entre los integrantes del reality show, pues se convirtió en la más polémica de todosEn esta ocasión, la también youtuber preguntó a sus seguidores a quién se parecía, a lo que algunos respondieron que a la mujer de Kanye West: Kim Kardashian.Al compartir con sus seguidores sólo esos comentarios, desató la lluvia de críticas: "Solo subió capturas de pantalla de algunos pocos que le dijeron que a kim kardashian Jajajajajaj es una pobre ilusa simplemente no hay punto de comparación con kim no hay no existe (sic)".Otros la compararon con Peppa Pig, Lyn May, Gomita, y hasta a Peggy, sin embargo, no faltaron los fans que salieron a defenderla y le comentaron que era "única": "Te ves bonita, no te pareces a nadie".