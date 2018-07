'El amor de su vida', su ex, Wilmer Valderrama, llega al hospital a ver a Demi

tras su recaída en las drogas, él es el primero, después de su familia, en entrar al hospital a verla.

Las ambulancias se llevaron a Demi inconsciente de su casa en Hollywood Hills luego de una aparente sobredosis.

terminaron en 2016, luego de seis años de relación.

"Todavía amo a Wilmer. No sé si lo perderé por el resto de mi vida, el corazón siempre está con Wilmer. Creo que fue con Wilmer, creo que es con Wilmer, y creo que será. No compartes seis años con alguien y no les das un pedazo de tu corazón, y viceversa. Estoy bastante segura de que no conoceré a nadie que se compare con él, pero estoy tratando de mantener un corazón abierto y una mente abierta cuando se trata de eso ".