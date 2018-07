Cristiano Ronaldo llega a un pacto con la Hacienda española

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo pagará cerca de 19 millones de euros (22 millones de dólares) al fisco español, pero a cambio evitará ir a la cárcel.



Así se desprende del pacto alcanzado con Hacienda, que aceptó la propuesta del jugador. Según informaron hoy fuentes jurídicas, Cristiano Ronaldo será condenado a dos años de prisión, que no cumplirá al no poseer antecedentes.



El antiguo jugador del Real Madrid, y actualmente de la Juventus, reconoció cuatro delitos contra la Hacienda Pública española cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas supuestamente defraudadas son de 1,39 millones de euros en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,5 en 2014.



El acuerdo nal por la vía penal rebaja ese importe defraudado a 5,7 millones de euros, pero la cifra total que debe pagar asciende a una cantidad cercana a los 19 millones de euros, sumando la multa y los intereses. También pagará las costas de la Abogacía del Estado personada en el proceso. Cristiano Ronaldo siempre defendió su inocencia o, en todo caso, armó la existencia de discrepancias sobre la interpretación del reglamento scal.



"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos porque se los hemos entregado. Jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos", aseguró durante el juicio. Pero nalmente se vio obligado a aceptar un pacto y, conscuentemente, un grado de culpabilidad.