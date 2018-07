Hermanos dos Santos se enfrentarán contra Carlos Vela

2018-07-26 10:51:08 | EL UNIVERSAL | Redacción

Segundo enfrentamiento entre el Galaxy de Los Ángeles y el LA FC. Segundo duelo entre los grandes amigos, Jonathan y Giovani dos Santos contra Carlos Vela, quien en la previa envió un mensaje a los hermanos.

"Les deseo lo mejor, pero cuando juegan contra mí, quiero ganar yo y quiero que mi equipo gane, y después que ellos me tengan que aguantar a mí y no yo a ellos", comentó el atacante del LA FC.

En el primer partido de esta naciente rivalidad, el equipo de Vela ganaba por tres goles de diferencia, pero Zlatan Ibrahimovic —quien debutó ese día—, y compañía dieron una voltereta histórica para llevarse el clásico.

En aquella ocasión, ninguno de los Dos Santos jugó por el Galaxy, que recargó su ofensiva en la nueva figura del equipo, quien al final opacó la buena actuación de Vela, quien había marcado dos veces.

"El primer juego fue hace mucho tiempo. Creo que ambos equipos han mejorado", comentó Carlos, "Éramos un equipo nuevo, construyendo sistemas y una forma de jugar. Creo que ahora somos una escuadra realmente buena. Sabemos cómo queremos jugar. Estamos listos. Estamos listos para pelear, para jugar, y espero que podamos ganar".

De aquella experiencia, el delantero nacido en Cancún, explicó que "aprendimos que el Galaxy es un equipo al que no puedes dar por muerto, menos por la calidad de los jugadores que tiene arriba, esperemos que sea un gran espectáculo, que gane el mejor y el que más se lo merezca".

Un día antes, el propio Jonathan dos Santos bromeó con invitar a comer a Vela y poner algo en su plato para que no pueda jugar. Luego, añadió "le deseo toda la suerte del mundo, es un gran amigo y va a ser un bonito partido. Como la vez pasada, que no apostamos nada y ganamos. Esperemos que vuelva a ser así".