¿Irá a prisión Cristiano Ronaldo?

El ex delantero del Real Madrid se encuentra en problemas legales tras acusársele de infringir presuntamente cuatro delitos.

La problemática se arreglará en el Juzgado de Instrucción número 4 en Madrid en las próximas horas.



Segun la agencia EFE, Cristiano Ronaldo logró llegar a un acuerdo con con la Fiscalía y la Abogacía del Estado español, por el cual recibirá una sentencia de dos años de prisión y el pago de una multa de alrededor de 19 millones de euros.

Sin embargo, Cristiano no irá a la cárcel como indican algunas fuentes jurídicas a la agencia internacional con la condicióin de declararse culpable de los cuatro delitos.

‘El Comandante’ infringió el delito de fraude tributario en contra de la Hacienda Pública entre el 2011 y 2014. El monto es de 14’768,897 euros. Las cuotas presuntamente evadidas al ministerio español son de 1,39 millones en el 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y 8,5 en 2014.

La Agencia Tributaria espera al menos que le incluyan al delantero antecedentes penales ya que no irá a prisión.

