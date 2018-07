Monarcas buscará resucitar ante Santos Laguna

2018-07-26 10:31:46 | EL UNIVERSAL | Redacción

Buscarán conseguir la victoria en el próximo encuentro aunque no será tarea sencilla ya que tendrán en frente a los laguneros.

El encuentro inaugural de la jornada 2 será de gran atractivo. Foto: Especial.



El inicio del Apertura 2018 fue difícil para Monarcas: en la jugada arbitral más polémica de la jornada inaugural, recibieron un gol del Toluca luego de que el árbitro decretará un fuera de lugar para invalidar lo que hubiera sido el empate del Morelia.

"Veo una serie de cosas raras; cierto que el rival nos gana bien, el desarrollo fue de un lado para otro, pero para esa última acción en particular hay que ser milimétricamente precisos para tomar la determinación; yo la he visto muchas veces y no la tengo clara. Después se aviva el rival, cuando mi equipo está festejando el gol, cuando nunca se anuló, nunca explicó que sucedió exactamente", declaró el técnico de la Monarquía, Roberto Hernández.

Por ello, el estratega originario de la Piedad salió insatisfecho por el resultado y ahora buscará aprovechar la oportunidad de presentarse ante su afición para dejar atrás la dolorosa derrota. No será tarea sencilla: tendrán en frente al vigente campeón Santos.

En su debut, los Laguneros dieron la vuelta al marcador para vencer 2-1 a Lobos BUAP en el Estadio Corona y comenzar con una importante victoria.

El resultado positivo se consiguió pese a las importantes bajas en su plantel, como la salida de su zagueros titulares, Néstor Araujo al Celta de Vigo y Carlos Izquierdoz a Boca Juniors, así como la partida de su máximo exponente en ofensiva, Djaniny Tavares, quien fue a jugar al Al-Ahli de Arabia Saudita. El cuadro se mantuvo estable y su rendimiento durante parte de su primer juego hizo recordar la capacidad que mostró durante el torneo anterior.

El encuentro inaugural de la jornada 2 será de gran atractivo, al enfrentar a dos equipos que mostraron gran desempeño en el torneo anterior. El partido tendrá lugar a las 19 horas en el Estadio José Morelos y Pavón.