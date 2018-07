Eclipse total no se podrá observar en México

México.- El eclipse total de luna más largo en los últimos 20 años no se podrá observar desde México, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



El fenómeno tendrá una duración de una hora con 43 minutos y, en este continente sólo se podrá observar en la región Sudamericana donde únicamente lo podrán captar en su fase penumbral.







Esto quiere decir que no se verá a simple vista, sino con instrumentos especiales, armó Daniel Flores Gutiérrez, académico del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.



A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solamente desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y duran unos pocos minutos, un eclipse lunar puede ser observado desde cualquier rincón del planeta en donde sea de noche, y se prolonga durante más de una hora.



El eclipse total de Luna se podrá observar en Europa, en la parte oriental de África, en el Océano Índico y en parte de Asia y Oceanía. "Cuando la luna va penetrando la sombra de la Tierra aparece un contorno curvilíneo que es el perl del planeta, entonces la luz blanca que reeja la luna se torna en una coloración gris oscura.



Cuando se acerca gradualmente a la totalidad, la luna llena se va convirtiendo en luz roja, realmente muy bella”, comentó Daniel Flores. La mayoría de los eclipses ocurren así porque la incidencia de la luz del sol atraviesa la atmósfera y debido al polvo que ésta contiene vemos a la luna rojiza.



“Hay ocasiones en que las condiciones de la atmósfera no tienen demasiado polvo y entonces la vemos grisácea, lo que es poco frecuente”, precisó el académico.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx