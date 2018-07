La varita de Harry Potter que te enseña a programar

El poder de la magia del universo de Harry Potter y el lenguaje de la programación han sido reunidos por la empresa de informática Kano y la línea de Wizarding World, para crear una varita mágica que mostrará a los usuarios como codicar.



La firma con sede en Londres, anunció que lanzará una varita inalámbrica de Harry Potter que ayudará a niños y jóvenesa a aprender a crear códigos. La varita forma parte del Wizarding Wolrd, lo que signica que Kano se asoció a Warner Brothers para la creación de este producto.



La varita viene acompañada de una aplicación que contiene más de 70 desafíos de codicación para los usuarios, como abrir caminos a través de diversos retos, mientras lanzan hechizos al intentar resolver los problemas de codicación.



En el sitio ocial de Kano podemos encontrar paso a paso cómo disfrutar de este Kit de codicación, la intención es construir la varita, la cual vendrá viene fragmentada en seis o más piezas, con la cual será posible aprender programación.









La varita reacciona a sensores de movimiento, por lo que la experiencia con magia y efectos especiales será única y todo esto se podrá jugar en una tableta o computadora con iOS, Andorid, Windows y Mac OS. La conexión se realizará a través de Bluetooth, la varita tiene forma hexagonal y tres sensores, un magnetómetro, un acelerómetro y un giroscopio, para rastrear la ubicación en un espacio tridimensional.



En las palabras de Alex Klein, fundador y director ejecutivo de Kano, “hay un pequeño y secreto grupo de magos en nuestro mundo. Se les llama programadores, y sus poderes solo se otorgan a unos pocos seleccionados. Pero ahora, puedes crear tu propia magia".

"There’s a small, secret group of wizards in our world. They’re called programmers, and their powers are only given to a select few. But now, you can create your own magic.” –@FastCompany

The @TeamKano Harry Potter Coding Kit: https://t.co/BqhH2W98iFhttps://t.co/Lj1NqMwGDA