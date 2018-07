Solo habrá cambio en proyecto deportivo anuncian en comunicado

2018-07-26 17:50:58 | Agustín Cervantes | LA PIEDAD

Foto: Especial



A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que el Club Reboceros de La Piedad no cambiará de propietario, solo en el área deportiva es donde harán ajustes.

Sin embargo hasta este jueves por la tarde, el actual departamento de prensa que trabaja bajo las órdenes de Trino Melgoza no ha hecho ninguna aclaración por ese medio y será hasta próximas horas cuando convoquen a rueda de prensa.

El comunicado refiere que no habrá movimientos en cuanto a quien posee el comodato de la franquicia que legalmente tiene Patronato, encabezado por Luis González y Javier Rincón.

De acuerdo a lo que se viene sería el Patronato quien retome las riendas del proyecto con invitación para Ramón Morales como director deportivo.