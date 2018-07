2018-07-26 10:33:18 | REDACCIÓN

El futbolista del Club León pide más presión para sus compañeros, a fin de mejorar la competencia interna

Claudio González, delantero de La Fiera, previo a la práctica de hoy. Foto: Regina Yépez



Cuando el uruguayo Gustavo Díaz debutó a Claudio González el pasado 17 de marzo ante Lobos BUAP en el Clausura 2018, poco se esperaba de él.

El jugador de categorías inferiores de La Fiera estaba a cuatro días de cumplir los 26 años y su única experiencia contra equipos de Primera División se remontaba a un partido de Copa MX en el Clausura 2013 con los Potros de Hierro del Atlante.

En aquel partido, el delantero nacido en Irapuato silenció a los detractores Gustavo Díaz por su alineación en menos de 90 minutos, con un doblete con el que León empató 2-2 a Lobos BUAP.

En este Apertura 2018 no participó en la derrota de Liga MX por 2-0 ante los Tigres de la UANL. Sí lo hizo en la derrota por 4-3 ante Mineros de Zacatecas en la Copa MX y volvió a mecer las redes.

"Me ha tocado anotar, he tenido la oportunidad y la mayoría han sido ingresando de cambio, para eso trabajo, cuando te den las oportunidades, responder", manifestó hoy el futbolista previo al entrenamiento del Club León.

"Lo mío es aprenderle a todos, me caracteriza la entrega en cualquier división, sea en la Sub-20, Primera o Segunda, siempre salgo a luchar", agregó.

Pese a que Claudio ha respondido con goles en todas las divisiones que ha jugado, el Club León trajo a Walter González y Juan José Calero de Pachuca para apuntalar la delantera en este torneo.

"Ahora hay que pelear y van a seguir llegando delanteros, la competencia es buena para el equipo y hay que ganar la carrera", fue su única reflexión al respecto. "Hay que meterle presión a los demás para que el equipo funcione".

Con un perfil bajo, el atacante de 26 se concentra en lo que viene.

"Tenemos que trabajar en equipo para superar a Monterrey, aquí siempre hay presión, en todos lados de habla mal, pero hay que trabajar para sacar los resultados".